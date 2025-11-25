Iss besser! Küchenklassiker und deftige Hausmannskost

Im zweiten Gang kommen Senfeier auf die Teller. Solange man dabei auf die fettreiche Soße verzichtet, ein rundum gesunder Genuss. In jedem Ei stecken etwa neun Gramm gut verwertbares Eiweiß. Hinzu kommen wichtige Mineralstoffe. Tarik Rose verwendet für die Soße Brühe und saure Sahne. Sie hat nicht nur moderate Fettwerte, sondern einen perfekten Mineralstoffmix für Knochen und gesunde Zähne. Auch Senf kann in Sachen Gesundheit punkten. Der Scharfmacher unterstützt den Verdauungstrakt und hilft bei der Linderung von Erkältungskrankheiten und Entzündungen. Geschmacklich getoppt wird der Küchenklassiker mit einem Senfkorn-Chutney und Spinat.