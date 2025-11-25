Kultur
Iss besser! Küchenklassiker und deftige Hausmannskost
Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl präsentieren diesmal Küchenklassiker und deftige Hausmannskost. Passt das zu einer gesunden Ernährung? Ja, denn oft bedarf es nur weniger Tricks und Kniffe, um aus einer kalorienreichen Mahlzeit ein gesundes und zugleich leckeres Essen zu zaubern. Für eine kräftige und wärmende Suppe benötigt man beispielsweise weder Fleisch, Sahne oder Butter. Das Gemüse macht's!
Für eine Minestrone voller Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe haben sich der Koch und der Ernährungsexperte Pastinaken, Petersilienwurzeln, Fenchel, Möhren und Sellerie ausgesucht. Diese Gemüse sind besonders aromatisch. Dazu kommen noch passierte Tomaten und orientalische Gewürzmischungen. Darin steckt viel Geschmack und so manche ernährungsmedizinische Überraschung: Chili regt die Durchblutung an, Kreuzkümmel hilft bei Magen- und Darmbeschwerden und Kurkuma lindert Entzündungen.
Im zweiten Gang kommen Senfeier auf die Teller. Solange man dabei auf die fettreiche Soße verzichtet, ein rundum gesunder Genuss. In jedem Ei stecken etwa neun Gramm gut verwertbares Eiweiß. Hinzu kommen wichtige Mineralstoffe. Tarik Rose verwendet für die Soße Brühe und saure Sahne. Sie hat nicht nur moderate Fettwerte, sondern einen perfekten Mineralstoffmix für Knochen und gesunde Zähne. Auch Senf kann in Sachen Gesundheit punkten. Der Scharfmacher unterstützt den Verdauungstrakt und hilft bei der Linderung von Erkältungskrankheiten und Entzündungen. Geschmacklich getoppt wird der Küchenklassiker mit einem Senfkorn-Chutney und Spinat.
Zum Abschluss gibt es einen Norddeutschen Klassiker: Labskaus. Bekannt ist die traditionelle Seemannskost als deftiger Brei aus Pökelfleisch, Kartoffeln, Zwiebeln und Roter Bete. In der Küche von Tarik Rose und Matthias Riedl wird das salzhaltige Pökelfleisch durch gebratene Hüftsteaks ersetzt. Außerdem werden die Zutaten nicht durch den Fleischwolf gedreht, sondern separat angerichtet. Ein klassisches Labskaus ist das nicht, aber eine gesunde und äußerst leckere Variante.