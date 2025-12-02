Leckere Tomatenrezepte

Genau das richtige für kalte Herbst- und Wintertage: Im dritten Gang der schmackhaften Tomatenküche gibt es geschmorte Hähnchenkeulen aus dem Ofen. Dafür wird zunächst eine aromatische Tomatensauce hergestellt. Außerhalb der Saison kann man dabei auf Konservenware oder Saft zurückgreifen. Für deren Produktion werden oft Früchte verwendet, die lange reifen konnten. Deshalb findet man in konservierter Ware ebenfalls einen gesunden Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Folsäure. Geschmort werden die Hühnerkeulen zudem noch mit Wurzelgemüse, Paprika und vielen mediterranen Kräutern.