Kultur
Leckere Tomatenrezepte
Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl stellen in ihrer Iss besser-Küche gleich drei leckere Tomatenrezepte vor. Den Anfang macht Gazpacho.
- Datum:
- Sendetermin
- 02.12.2025
- 11:55 - 12:25 Uhr
Der andalusische Suppenklassiker wird aus Tomaten, Staudensellerie, Paprika und anderem rohem Gemüse zubereitet und kalt serviert. Angerichtet wird der mediterrane Powersnack mit feinen Gurkenspaghetti und gerösteten Cashew-Nüssen.
Pizza ist kalorienreich und ungesund? Von wegen! Für Dr. Matthias Riedl passt der Italo-Klassiker durchaus zu einer ausgewogenen Ernährung. Als Teiggrundlage sollte man aber beispielsweise Dinkel- statt Weizenmehl verwenden und auf Unmengen an Käse, Schinken oder Salami verzichten. Bei Tarik werden die Dinkelfladen mit einer selbst gekochten Tomatensauce und Ziegenfrischkäse belegt. Außerdem kommen Brokkoli und frische Kräuter dazu.
Genau das richtige für kalte Herbst- und Wintertage: Im dritten Gang der schmackhaften Tomatenküche gibt es geschmorte Hähnchenkeulen aus dem Ofen. Dafür wird zunächst eine aromatische Tomatensauce hergestellt. Außerhalb der Saison kann man dabei auf Konservenware oder Saft zurückgreifen. Für deren Produktion werden oft Früchte verwendet, die lange reifen konnten. Deshalb findet man in konservierter Ware ebenfalls einen gesunden Anteil an sekundären Pflanzenstoffen, Vitaminen und Folsäure. Geschmort werden die Hühnerkeulen zudem noch mit Wurzelgemüse, Paprika und vielen mediterranen Kräutern.