Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Frisch gebackenes Brot
Zwei Männer in einer Küche.

Kultur

Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Frisch gebackenes Brot

Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl verwandeln diesmal ihre Küche in eine Backstube. Damit liegen sie voll im Trend, denn immer mehr Menschen backen selbst ihr Brot.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
28.10.2025
11:50 - 12:20 Uhr

Das hat viele Vorteile: In Zeiten von Industrieproduktion und Lebensmittelunverträglichkeiten kann man Qualität und Zutaten selbst bestimmen. Los geht es mit einem glutenfreien Powerbrot aus Buchweizenmehl, Haferflocken, Grünkern, Leinsaat und Chiasamen.

Besonders schmackhaft wird das Brot durch die Zugabe von Nüssen. Danach gibt es Tipps für die Zubereitung von knusprigem Baguette und Ciabatta. Für die Teige nimmt Tarik Rose Dinkel statt Weizen. Das alternative Getreide ist gesünder als Weizen und reich an essenziellen Eiweißen, Mineralstoffen und Vitaminen. Bei der Zubereitung sind lange Ruhezeiten für die Teige wichtig. Dadurch quellen die enthaltenen Ballaststoffe und die Stärke richtig auf. Das Brot wird bekömmlicher und kann im Körper besser verarbeitet werden.

Als Brotaufstrich empfehlen der Koch und der Ernährungsexperte eine Gemüsecreme mit Pastinaken, Birnen und Cashewkernen, zudem ein Petersilien-Pesto mit frischem Meerrettich, Mandeln und eingelegten Tomaten. Die gesunden Dips sind nicht nur einfach in der Zubereitung, sondern eine preiswerte Alternative zu den vegetarischen Pasten, die in Bioläden und Supermärkten angeboten werden.

Im dritten Gang kommt eine norddeutsche Fischsuppe mit Kabeljau, Saibling und Miesmuscheln auf den Teller. Gekocht wir die Suppe mit viel Gemüse, Fenchelsaat und Safran. Zur Suppe wird das frisch gebackene Brot serviert – schließlich eignet sich der leckere Sud bestens zum Dippen und Tunken.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.