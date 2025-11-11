Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Iss besser!
  4. Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Leckere Häppchen
Zwei Männer in einer Küche.

Kultur

Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Leckere Häppchen

Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl bereiten in ihrer Wohlfühl-Küche leckere Häppchen für einen gemütlichen und entspannten Abend mit Freund*innen vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.11.2025
11:50 - 12:20 Uhr

Mehr

Teaser Iss besser!

Iss besser!

Für die Snacks werden nur wenige Zutaten benötigt, sie lassen sich gut vorbereiten und schnell servieren. Los geht's mit marinierten Pilzen im „Antipasti-Style“. Dafür werden Zuchtpilze wie Champignons, Austernpilze und Kräuterseitlinge in Olivenöl gebraten.

Gewürzt werden die Pilze mit Balsamico, Knoblauch und Rosmarin. Dazu gibt es einen Kartoffel-Dip mit Zwiebeln und Petersilie.

Etwas Fingerfertigkeit benötigt man für das zweite Gericht: Gemüseröllchen mit Ziegenkäse. Dafür werden zunächst Auberginen und Zucchini in dünne Scheiben geschnitten und gebraten. Tarik Rose und Matthias Riedl belegen die vorbereiteten Gemüsescheiben anschließend mit eingelegten Tomaten, Paprika und Ziegenfrischkäse. Dann wird alles aufgerollt und mit Petersilienöl serviert. Ein Gaumen- und Augenschmaus – und eine gesunde Angelegenheit: Zucchini enthalten reichlich Vitamine und Kalzium. Auberginen haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Der kurbelt die Darmbewegung an, senkt schlechte Cholesterinwerte und beugt Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Beschwerden vor.

Für Freunde herzhafter Schmorgerichte gibt es Kürbis aus dem Ofen. Das Gemüse wird in einer Tomatensoße gegart und mit Spinat und gerösteten Nüssen angerichtet. Als Beilage legt Tarik Rose noch magere Rindersteaks in die Pfanne. Vertretbar für den Ernährungs-Doc Riedl, denn schließlich wird in der „Iss besser!“-Küche hauptsächlich mit Gemüse gekocht und Fleisch nur aus artgerechter Haltung eingesetzt und in Maßen genossen. Für Dr. Matthias Riedl eine der wichtigsten Grundregeln für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.