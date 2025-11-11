Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Leckere Häppchen
Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl bereiten in ihrer Wohlfühl-Küche leckere Häppchen für einen gemütlichen und entspannten Abend mit Freund*innen vor.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 11.11.2025
- 11:50 - 12:20 Uhr
Für die Snacks werden nur wenige Zutaten benötigt, sie lassen sich gut vorbereiten und schnell servieren. Los geht's mit marinierten Pilzen im „Antipasti-Style“. Dafür werden Zuchtpilze wie Champignons, Austernpilze und Kräuterseitlinge in Olivenöl gebraten.
Gewürzt werden die Pilze mit Balsamico, Knoblauch und Rosmarin. Dazu gibt es einen Kartoffel-Dip mit Zwiebeln und Petersilie.
Etwas Fingerfertigkeit benötigt man für das zweite Gericht: Gemüseröllchen mit Ziegenkäse. Dafür werden zunächst Auberginen und Zucchini in dünne Scheiben geschnitten und gebraten. Tarik Rose und Matthias Riedl belegen die vorbereiteten Gemüsescheiben anschließend mit eingelegten Tomaten, Paprika und Ziegenfrischkäse. Dann wird alles aufgerollt und mit Petersilienöl serviert. Ein Gaumen- und Augenschmaus – und eine gesunde Angelegenheit: Zucchini enthalten reichlich Vitamine und Kalzium. Auberginen haben einen hohen Ballaststoffgehalt. Der kurbelt die Darmbewegung an, senkt schlechte Cholesterinwerte und beugt Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Beschwerden vor.
Für Freunde herzhafter Schmorgerichte gibt es Kürbis aus dem Ofen. Das Gemüse wird in einer Tomatensoße gegart und mit Spinat und gerösteten Nüssen angerichtet. Als Beilage legt Tarik Rose noch magere Rindersteaks in die Pfanne. Vertretbar für den Ernährungs-Doc Riedl, denn schließlich wird in der „Iss besser!“-Küche hauptsächlich mit Gemüse gekocht und Fleisch nur aus artgerechter Haltung eingesetzt und in Maßen genossen. Für Dr. Matthias Riedl eine der wichtigsten Grundregeln für eine gesunde und ausgewogene Ernährung.