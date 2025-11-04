Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Grünkohl
Grünkohl: Das herzhafte Gemüse ist besonders im Norden sehr beliebt und wird traditionell mit Mettwurst, Speck, Pinkel, Kassler und anderen fetthaltigen Fleisch- und Wurstwaren serviert.
Die „Palme des Nordens“ schmeckt aber nicht nur als deftige Hausmannskost: Das Gemüse ist in der Küche vielseitig verwendbar, zudem gehört Grünkohl zu den nährstoffreichsten und gesündesten Nahrungsmitteln in der kalten Jahreszeit.
Der krausen Blätter enthalten reichlich Ballaststoffe, viel Vitamin C und Mineralien. Außerdem ist der Kohlenhydrat- und Eiweißgehalt höher als bei vielen anderen Kohlsorten.
Fernsehkoch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl starten ihr Menü mit einem Grünkohlsalat. Die feinen und jungen Blätter eignen sich nämlich hervorragend als Rohkost. Angerichtet wird der gesunde Powersnack mit gerösteten Maronen, Kürbiskernen und Spinat. Außerdem kommen gebratene Quitten dazu. Die süß-säuerliche Frucht steckt ebenso wie der Grünkohl voller Vitamine und gesundheitsfördernder Stoffe.
Danach wird das heimische Gemüse mit exotischen Aromen kombiniert. Tarik Rose und Dr. Matthias Riedl servieren ein Grünkohl-Curry mit Pastinaken, Möhren, Sellerie und Pilzen. Geschmort wird der Superfood-Eintopf mit Kokosmilch, Ingwer, Knoblauch und Miso. Die Würzpaste auf der Basis von Sojabohnen ist in Japan Grundlage vieler Gerichte. Sie gibt dem vegetarischen Curry einen besonderen Pfiff, zudem besitzt sie wichtige Nährstoffe, zum Beispiel Eisen, Kalium, Calcium und B-Vitamine.
Im letzten Gang kommen die Fleischliebhaber unter den Grünkohl-Fans auf ihre Kosten. Das Gemüse wird dieses Mal mit knusprigen Entenkeulen angerichtet. Dafür wir das Geflügel mit Sternanis und Zimt im Ofen gegart. Das Fleisch und die knusprige Haut werden anschließend in Stücke gezupft und mit Grünkohl, gebratenen Kürbisspalten und Äpfeln als Ragout angerichtet.