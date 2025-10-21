Kultur
Iss besser! Mit dem Ernährungs-Doc: Hühnersuppe
Gesunde Ernährung kann richtig gut schmecken und Spaß machen. Das zeigen der Hamburger Koch Tarik Rose und Ernährungs-Doc Matthias Riedl.<br/><br/>Basis für die Gerichte ist in dieser Folge eine selbst gemachte Hühnerbrühe. Sie gilt in der kalten Jahreszeit als Seelenfutter und traditionelles Allheilmittel gegen Erkältungskrankheiten, außerdem ist sie Grundlage für Suppen, Soßen und viele weitere Gerichte.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 21.10.2025
- 11:45 - 12:15 Uhr
Die Zubereitung der Brühe ist einfach. Allerdings sollte man auf Geflügel aus artgerechter Haltung zurückgreifen. Tarik Rose setzt die Brühe mit viel Wintergemüse und aromatischen Kräutern an. Zudem würzt er mit Sternanis, Koriandersamen und Ingwer. Ganz nach dem Geschmack von Dr. Matthias Riedl. Denn diese Gewürze helfen beispielsweise bei Verdauungsbeschwerden oder Atemwegserkrankungen.
Danach gibt es einen orientalischen Geflügelsalat. Grundlage dafür ist das gekochte Hühnerfleisch aus der Brühe. Es wird in einer Curry-Vinaigrette mariniert und mit Feldsalat und Granatapfelkernen angerichtet. Dazu gibt es Bulgur. Das Hartweizenprodukt ist nicht nur ein perfekter Sattmacher, sondern zudem reich an Ballaststoffen und Vitaminen.
Zum Schluss wird aus der selbst gemachten Hühnerbrühe noch eine Ramen-Suppe zubereitet. Die aromatische Nudelsuppe gehört zu den beliebtesten Gerichten der japanischen Küche. Sie wird sowohl in speziellen Restaurants angeboten als auch in Bars und Imbissbuden. Aufgrund der Leichtigkeit und gesunden Zutaten ist der Ramen-Trend mittlerweile auch in Deutschland angekommen.
Tarik Rose verzichtet bei der Zubereitung auf die klassischen asiatischen Weizennudeln. Stattdessen schneidet er Zucchini in feine Streifen und lässt sie als Gemüsespaghetti in der Suppe garen. Die Suppe wird mit Shiitake-Pilzen, Hühnerfleisch und einer Sojasoßen-Marinade getoppt.