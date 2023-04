Kultur

Grimme-Preis für "The Other Side of the River"

Hala Mostafa hat eine Entscheidung getroffen. Die junge Frau will ihr Leben dem feministischen Kampf widmen – und wenn es sein muss auch mit Waffengewalt. Keine Ehe, kein Islamischer Staat und auch nicht ihre Familie sollen sie daran hindern. Aufgewachsen in der Stadt Manbidsch, im Norden Syriens, westlich des Euphrats, entkommt Hala einer arrangierten Heirat. Antonia Kilian nimmt uns in ihrem Regiedebüt "The Other Side of the River" mit in ein Land, das längst wieder aus unseren Nachrichten verschwunden ist.