Verdis Simon Boccanegra gilt unter Kennern als Geheimtipp mit beklemmender Aktualität: Männer machen Geschichte und Frauen sind die Opfer. Bei der Uraufführung in Venedig erlebte das Werk 1857 ein Fiasko. Nach einer umfassenden Überarbeitung erfolgte eine Wiederaufführung am 24. März 1881 im Teatro alla Scala in Mailand, die großen Beifall fand.