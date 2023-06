Eröffnungskonzert Schleswig-Holstein Musik Festival

Niemals sei ein Stück so begeistert aufgenommen worden wie sein "Elias", schrieb Felix Mendelssohn seinem Bruder Paul. "Der große Saal mit seinen 2000 Menschen und das große Orchester waren alle so vollkommen auf den einen Punkt, um den sich's handelte, gespannt, daß von den Zuhörern nicht das leiseste Geräusch zu hören war, und daß ich mit den ungeheuren Orchester- und Chor- und Orgelmassen vorwärts und zurückgehen konnte, wie ich nur wollte." Die Uraufführung seines zweiten Oratoriums in Birmingham am 26. August 1846 war in der Tat spektakulär, 270 Mitglieder umfasste allein der Chor, dazu 125 Instrumentalisten.