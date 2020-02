Juan Diego Flórez (Edgardo/Sir Edgar Ravenswood), Olga Peretyatko-Mariotti (Lucia)

Quelle: ORF

Wie so oft, komponierte Donizetti auch seine "Lucia di Lammermoor" in einer Rekordzeit von nur wenigen Wochen - nichtsdestotrotz hat er mit diesem Stück eines der bedeutendsten und populärsten Meisterwerke der italienischen romantischen Oper geschaffen.



Der vom Publikum jedes Mal mit Spannung erwartete Höhepunkt ist zweifellos die extrem herausfordernde Wahnsinnsszene der Lucia. In dieser Rolle brilliert ein Jungstar: die russische Sopranistin Olga Peretyatko-Mariotti, ihr Geliebter Edgardo wird von Juan Diego Flórez stimmgewaltig dargestellt.



In der Neuinszenierung von Laurent Pelly herrschen Schneetreiben und Eiseskälte: er habe sich an Jean Epsteins Schwarzweiß-Verfilmung von Edgar Allen Poes schauriger Erzählung "Der Untergang des Hauses Usher" orientiert, so der Regisseur.



An der Wiener Staatsoper gehörte das Werk bis 1926 und dann wieder ab 1978 zum Kernrepertoire und bot Generationen von Sängerinnen und Sängern die Möglichkeit, sich in der höchsten Belcanto-Kunst zu beweisen.