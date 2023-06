Kultur

Europakonzert der Berliner Philharmoniker 2023

Seit über 30 Jahren erinnern die Berliner Philharmoniker mit ihren traditionellen Europakonzerten an kulturhistorischen Orten in ganz Europa an ihr Gründungsdatum, den 1. Mai 1882. Das Konzert im Jahr 2023 findet in der legendären Basilika "Sagrada Família" in Barcelona statt. Das Orchester spielt unter der Leitung seines Chefdirigenten Kirill Petrenko Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Valentin Silvestrov und Tōru Takemitsu.

Datum: 24.06.2023