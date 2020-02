Eröffnung der Salzburger Festspiele 2019

Blick auf die Stadt Salzburg

Gemeinsam mit Dirigent Teodor Currentzis setzte Peter Sellars Mozarts späte Oper "La clemenza di Tito" als ergreifende Vision über die Kraft der Gerechtigkeit und der Versöhnung in der Felsenreitschule in Szene. Im Festspielsommer 2019 widmet sich das Duo mit "Idomeneo" erneut einer "Opera seria" Mozarts. Peter Sellars Festrede trägt den Titel "Listening to the Ocean: Planetary Change and Cultural Action" - The meaning and urgency of ecological civilization in the next generation (Das Meer als Erzähler: Globaler Wandel und kulturelles Wirken - Die Bedeutung und Dringlichkeit einer ökologischen Zivilisation für die nächste Generation).



Das musikalische Programm des Festaktes bestreitet das Mozarteum Orchester Salzburg unter der Leitung von Aziz Shokhakimov. Solistin ist Patricia Kopatchinskaja, Violine. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die Salzburger Festspiele offiziell eröffnen.