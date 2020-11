Handgemachtes Konfekt - wer kann da schon nein sagen?

Quelle: ORF

Was macht die Wiener Mehlspeisen so einzigartig oder was hat der "Stein der Weisen" mit dem Wiener Konfekt zu tun? Und wieso machen die Italiener in Wien besseres Eis als zu Hause?



Wahre Geschichten oder Anekdoten zum Schmunzeln ranken sich um die bunte Welt der süßen Verführung, lange währende Streits um Namensrechte oder von verfeindeten Zünften, die sich zogen wie ein Strudelteig, wie man in Wien traditionell zu sagen pflegt.



Und natürlich dürfen in einem Film über Wiener Leckereien Kaiserin und Kaiser nicht fehlen und zwar nicht nur in der süßen Form als "Schmarrn"...