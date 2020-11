Kultur

Zu Tisch ... im Altai-Gebirge

Der Sommer geht zu Ende in Westsibirien, an der Grenze zu Kasachstan. Im Dorf Ust'-Tulatinka am Fuße des Altai-Gebirges bringen die Menschen die Ernte ein, bevor der lange Winter beginnt.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 16.11.2020