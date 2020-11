Frankfurter Würstel aufgereiht

Quelle: ORF

Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei! Der letzte Schritt beim Machen einer Wurst ist das kunstvolle Abbinden der Haut, das der Wiener Fleischhauer auch heute noch mit der Hand macht. Doch was ist drin zwischen den beiden Enden einer Wurst? Ist da wie viele meinen tatsächlich mehr Mehl und Fett als Fleisch? Ist Wurst von schlechterer Qualität als Schinken?



Alexander und Nadeschda Schukoff setzen sich in diesem Film auch wissenschaftlich mit dem Zusammenhang von Fett und Geschmack, Fleischkonsum und Bekömmlichkeit, Änderung von Ernährungsbewusstsein und Konsumverhalten auseinander. Und hinterfragen unter anderem, warum beim Würstlstand - auch eine Wiener Institution mit langer Tradition - das Würstl besser schmeckt als zu Hause. Und was den besonderen Geschmack der Frankfurter ausmacht und was die Frankfurter mit dem Wiener Beinschinken gemeinsam haben. Und auch Papst Franziskus "bekommt sein Fett ab" - warum ihm eine Wurst gewidmet ist, ist eine "köstliche" Geschichte.