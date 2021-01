Wie kommt der Pfeffer in den Wein? Der Grüne Veltliner aus dem Weinviertel - aus der Reihe "Wiener Schmankerl"

Hier gedeiht der Grüne Veltliner, in den Kellergassen wird er verarbeitet!

Quelle: ORF/Schukoff-Film

Und es ist vornehmlich der Grüne Veltliner aus dem österreichischen Weinviertel, der den Genuss der vielfältigsten Wiener Schmankerl bestens abrundet.



Noch nicht lange her, wurde der zwischen Wien und Tschechien produzierte Wein als "Brünnerstrassler" in Doppelliterflaschen abgefüllt, als "rescher" Schankwein ausgeschenkt oder im besten Falle mit Sodawasser zum "Spritzer" veredelt. Winzer versuchten sich mit internationalen renommierten Rebsorten in den Salons zu profilieren, während der Grüne Veltliner eher etwas gegen den Durst war.



Heute wird Grüner Veltliner im oberen Preissegment verkauft und in Nobelrestaurants in Los Angeles, Bars in New York und Luxus-Hotels in Shanghai serviert. Und in Fernost sogar gefälscht...