Süß-sauer, scharf und bitter - Wiener Einmachkunst - aus der Reihe "Wiener Schmankerl"

Wo wächst der Senf, wieso gibt man Gewürze und Kräuter in guten Wein oder warum ist Marille nicht gleich Marille? Wem verdanken wir den Essig? Was haben die Essiggurkerl mit Napoleon zu tun?

Zu all diesen Fragen geben Wissenschafer, Produzenten und Historiker ihren "Senf" dazu - wie man halt auf gut Wienerisch sagt!