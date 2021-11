Kultur

Rund um die Kartoffel

Was wäre Hessens Küche ohne die "tolle Knolle"? Nina Thomas ist bei der Kartoffelernte in der Wetterau dabei. Im Limburger Land verkostet eine Slow-Food-Gruppe viele verschiedene Sorten. Ein Küchenchef erzählt all das, was man über die Erdäpfel wissen muss, und auf einer kulinarischen Messe kann man über die Kartoffelvielfalt nur staunen. Und natürlich gibt es auch tolle Rezepte jenseits der Bratkartoffel!

Datum: 19.10.2021