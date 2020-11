Kultur

Mit Herz am Herd: Lyonerpfanne

In dieser Folge bereiten Spitzenkoch Cliff Hämmerle und seine Kochlehrlinge Verena Sierra und Michel Koch einen saarländischen Klassiker zu: die Lyonerpfanne. Die Zuschauer erfahren allerlei Wissenswertes über die beliebte Fleischwurst, die einst als Bergmannsmahl ihren Einzug in die saarländische Küche fand. Schauplatz dieser Folge ist Schloss Halberg in Saarbrücken

Produktionsland und -jahr:

Datum: 04.11.2020