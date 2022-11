Hausgemachte Hoorische mit Pfifferlingen und Speck

Mit neuen Rezepten, guten Produkten und "Mit Herz am Herd" starten Cliff Hämmerle und seine Kochlehrlinge Verena Sierra und Michel Koch in die sechste Staffel der Kochsendung. Der saarländische Sternekoch hat sich wieder neue Rezepte ausgedacht, die er an der Kochinsel der Freiluftküche vorstellt. Gekocht wird an wunderschönen Drehorten im Saarland - im Europäischen Kulturpark in Bliesbruck-Reinheim, auf der Vauban-Insel in Saarlouis und an der Burg Kerpen in Illingen.