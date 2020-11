Kultur

Mit Herz am Herd: Filetspitzen mit Pesto-Nudeln

Sternekoch Cliff Hämmerle gastiert mit seiner Kochschule im Grünen - diesmal an der Schlosskirche Blieskastel. Es gibt Filetspitzen mit selbst gemachten Pesto-Nudeln. Nudeln herzustellen ist kein Hexenwerk: Der Teig ist innerhalb weniger Minuten gemacht. Dann muss die aus Mehl, Hartweizengrieß, Salz, Eiern und Hanföl bestehende Masse nur noch für drei bis vier Stunden im Kühlschrank ruhen. Neben Rucola und Petersilie sind geröstete Kürbiskerne und geriebener Biohartkäse die Grundlage des Bliesgau-Pestos. Wichtiger Bestandteil ist auch hier Hanföl aus der Ölmühle in Bliesransbach. Es schmeckt aromatisch und ist aufgrund seines hohen Anteils an guten Fettsäuren sehr gesund. Die Schweinefiletspitzen werden kurz in heißem Rapsöl gebraten. Cliffs Tipp: Das Fleisch nur auf einer Seite kross braten, dann bleibt es saftig.

Datum: 18.11.2020