Lecker aufs Land - Eine kulinarische Herbstreise (1/6)

Sechs Frauen aus der Region von der holländischen Grenze bis an den Bodensee laden sich gegenseitig auf ihre Höfe ein und servieren herbstliche Köstlichkeiten. Wer kocht das beste Menü? Die erste Tour mit dem Oldtimerbus führt an den Bodensee. Dort betreibt Claudia Rueß mit ihrem Mann einen Obst-Hof. Sie bauen unter anderem Pfirsiche, Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen an, daneben ziehen sie verschiedene Tomatensorten und halten Hühner.

Datum: 29.09.2021