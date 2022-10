Kultur

Lecker aufs Land - zu Gast bei Vroni Hollmann an der Mosel

Der Geflügelhof von Vroni Hollmann an der Mosel ist diesmal das Ziel der Landfrauen. Neben Eiern bietet Vroni in ihrem Bauernladen auch hausgemachte Eierliköre, selbst gemachte Nudeln und leckere Geflügelspezialitäten an. Ihre kreative Ader lebt Vroni schon in der Auswahl ihrer Vorspeise aus: Champignons an geräucherter Flugentenbrust mit fünf verschiedenen Füllungen. Wie kommt dieses Pilz-Quintett wohl bei den anderen Landfrauen an?

Datum: 19.10.2022