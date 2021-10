Kultur

Lecker aufs Land - Eine kulinarische Herbstreise (3/6)

In der dritten Folge der Schlemmerreise rollt der Oldtimerbus in die Pfalz. Hier bewirtschaftet die Winzerin Kathrin Otte das Familienweingut in Deidesheim. Ihre Liebe gilt der Pfalz und ihren regionalen Köstlichkeiten, doch seit einer längeren Reise durch Südostasien schätzt sie auch die asiatische Küche. Daher wird sie für das Dinner eine feine Melange aus pfälzischen Produkten und exotischen Zutaten und Rezepten zaubern.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 13.10.2021