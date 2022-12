Kultur

Koscher kochen mit Ali und Adnan

Was braucht es, um ein koscheres Gericht zu zaubern? Ali und Adnan stehen einmal nicht am Grill, sondern am Herd. Aber nicht irgendwo. Sie besuchen in München das Restaurant "Einstein" und stellen sich dort der Herausforderung des koscheren Kochens. Ist das schwierig? Und wieso darf Ali in dem koscheren Restaurant den Herd nicht selbst anschalten?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 07.12.2022