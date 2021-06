Kultur

Die tausendjährigen Mauern von Kloster Fischbeck

Das verwinkelte Kloster Fischbeck an der Weser ist über 1000 Jahre alt. Die vielfach miteinander verbundenen Häuser und Gänge stammen aus unterschiedlichen Epochen. Viele von ihnen bergen zahlreiche Geheimnisse. Wie lebt es sich in einem so ehrwürdigen Gemäuer? Das möchte Annette Behnken in dieser Folge der "Klosterküche" erfahren. Sie steht gemeinsam mit Äbtissin Katrin Woitack und Stiftsdame Waltraud Menge am Herd.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 09.06.2021