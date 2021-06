Kultur

Klosterküche - Die gläubigen Bauern von Siloah

Es ist früh am Morgen in Siloah, einer christlichen Familiengemeinschaft in Thüringen. Doch Pastorin Annette Behnken muss schon zur Arbeit. Ihre Aufgabe: Zeburinder auf die Weide treiben. Zu Siloah gehören Biolandwirtschaft und Gebet, Jugendarbeit und Apfelernte. Die Menschen, die dort leben, sind fromm, fleißig und bodenständig. Zusammen mit Thomas Wagenführer kocht Annette Behnken am offenen Feuer in der "wilden Küche".

Produktionsland und -jahr:

Datum: 16.06.2021