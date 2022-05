Kimchi, Sauerkraut und Senf - Vom Einlegen, Würzen und Fermentieren

Das Kraut wird vor der Weiterverarbeitung eingestampft.

Quelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

Fermentation ist schon lange Teil der industriellen Lebensmittelproduktion. Inspiriert von der Kochkunst Asiens ist es auch in Europa mittlerweile zu einer neuen Methode der Gemüseverarbeitung geworden und findet auch in Europa immer mehr Anhängerinnen und Anhänger, ja, zunehmend interessieren sich junge Menschen für eine der ältesten Konservierungsmethoden der Welt.



Wer dann zu all dem Sauren und Fermentierten noch etwas Scharfes benötigt, bekommt in der lukullischen Dokumentation Einblick in die Senfherstellung. Inzwischen kann guter Senf in den verschiedensten Geschmacksrichtungen verkostet werden und bietet mehr als entweder die Klassiker "Sauer" oder "Süß". Die Kraut-, Kimchi- und Senffilmreise führt durch Tschechien und Österreich, wie etwa auf den St. Pöltner Markt zu Familie Hell. Ihr Kraut kommt von den eigenen Feldern, den ganzen Winter wird es "eingesalzen", "eingetreten" und dann so frisch wie möglich verkauft. Bei den Hells wird auch anderes Gemüse vergoren, wie etwa Rote Rüben, und haltbar gemacht.