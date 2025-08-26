Hauptnavigation

Ein Mann und eine Frau unterhalten sich.

Iss besser! - Tariks wilde Küche

Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, geht auf kulinarische Rundreise durch den schönen Norden. Quer durchs Land besucht er Züchter, Bauern und Fischer, die gesunde Lebensmittel produzieren.

Sendetermin
26.08.2025
11:50 - 12:20 Uhr

In dieser Folge nimmt Tarik für seine "wilde Küche" persönlich Nachhilfe bei Vollblutjägerin Claudia Sültemeier. Sie ist die Chefin des Jägerlehrhofs Wendland im in niedersächsischen Trebel.

In Teamwork legen die beiden Naturliebhaber unter anderem einen Wildacker an, der als "Buffet" für hungriges Wild dient. Er soll verhindern, dass das Wild an Bäumen und Pflanzen knabbert und somit beschädigt. Vor allem aber lernt Tarik Rose, dass der Großteil der Jägerarbeit der Pflege und dem Schutz des Waldes, der Natur und der Tiere gilt.

Auch beim Kochen wird es wild beim Wild: Tarik Rose nimmt es mit den Naturkräften auf und zaubert trotz starken Windes eine orientalische Rehroulade vom Grill mit Kartoffelmuffins. Und er bereitet ein Rehkebab mit Naanbrot und Rotkohlsalat zu.

