Iss besser! – Tariks wilde Küche: „Wardower Weidehühner“

Im mecklenburgischen Wardow besucht Tarik Rose diesmal das Gut Wardow, ein alter Gutshof aus der Zeit um 1840. Das Ziel der heutigen Besitzer ist, Landwirtschaft wie „in guten alten Zeiten“ zu betreiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf fairer Hühnerhaltung.

Sendetermin
23.09.2025
11:55 - 12:25 Uhr

Für das Wohl der Hühner sorgen mobile Ställe und weite Weiden zum Scharren und Picken. Bei der Hühnerrasse handelt es sich um Zweinutzungshühner, die sich sowohl zur Eierproduktion als auch zur Mast eignen. Männliche und weibliche Küken können also gleichermaßen zu prächtigem Geflügel heranwachsen.

Tarik Rose erkundet den Hof, packt mit an und widmet sich dann mit viel Leidenschaft dem Kochen: Zuerst bereitet er ein Geflügelgericht zu – Weißwein-Huhn mit Risotto und Ackergemüse. Dann gibt es noch Roastbeef vom Büffel mit asiatischem Gemüsesalat.

