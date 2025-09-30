Kultur
Iss besser! – Tariks wilde Küche: Nordfriesische Weide-Schweine
Diesmal ist Tarik Rose hoch oben im Norden kurz vor der dänischen Grenze im Örtchen Lexgaard zu Gast. Solveig Steensen führt dort eine idyllische hundertprozentige Freilandhaltung alter Schweinerassen. Das Bunte Bentheimer, die Edelrasse Berkshire und das als Wollschwein bekannte Mangalitza stehen auf der Roten Liste und werden durch Züchtungen wie auf Solveigs Hof vor dem Aussterben gerettet.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 30.09.2025
- 11:55 - 12:25 Uhr
Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die Ferkel und Schweine sich tierisch wohl fühlen. Sie können wühlen und sich im Matsch suhlen, planschen, spielen oder einfach dicht aneinandergekuschelt in ihren Outdoorhütten den halben Tag verschlafen.
Auch Züchterin Solveig könnte ihren großen und kleinen Schweinen den ganzen Tag dabei zuschauen, wie sie vergnügt mit ihren neugierigen Nasen das Gelände umgraben. Und obwohl Solveigs Familienunternehmen vom Schweinefleischverkauf lebt, wünscht sie sich, dass weniger Fleisch gegessen wird, dafür dann aber bewusst und aus einer wirklich fairen Haltung.
Für Tarik Rose gar kein Problem. Er grillt diesmal perfekte Koteletts mit knusprigen Topinambur-Chips und bereitet knackige und absolut fleischfreie Rotkohl-Sommerrollen mit gegrilltem Ziegenkäse zu.