Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Iss besser! – Tariks wilde Küche: Nordfriesische Weide-Schweine
Ein Mann im gelben Friesennerz und eine Frau in roter Jacke stehen auf einer Wiese und sehen einer Gruppe von Schweinen beim Fressen zu. Im Hintergrund sind Bäume zu sehen.

Kultur

Iss besser! – Tariks wilde Küche: Nordfriesische Weide-Schweine

Diesmal ist Tarik Rose hoch oben im Norden kurz vor der dänischen Grenze im Örtchen Lexgaard zu Gast. Solveig Steensen führt dort eine idyllische hundertprozentige Freilandhaltung alter Schweinerassen. Das Bunte Bentheimer, die Edelrasse Berkshire und das als Wollschwein bekannte Mangalitza stehen auf der Roten Liste und werden durch Züchtungen wie auf Solveigs Hof vor dem Aussterben gerettet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.09.2025
11:55 - 12:25 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Schon auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die Ferkel und Schweine sich tierisch wohl fühlen. Sie können wühlen und sich im Matsch suhlen, planschen, spielen oder einfach dicht aneinandergekuschelt in ihren Outdoorhütten den halben Tag verschlafen.

Auch Züchterin Solveig könnte ihren großen und kleinen Schweinen den ganzen Tag dabei zuschauen, wie sie vergnügt mit ihren neugierigen Nasen das Gelände umgraben. Und obwohl Solveigs Familienunternehmen vom Schweinefleischverkauf lebt, wünscht sie sich, dass weniger Fleisch gegessen wird, dafür dann aber bewusst und aus einer wirklich fairen Haltung.

Für Tarik Rose gar kein Problem. Er grillt diesmal perfekte Koteletts mit knusprigen Topinambur-Chips und bereitet knackige und absolut fleischfreie Rotkohl-Sommerrollen mit gegrilltem Ziegenkäse zu.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.