In den Topf statt in die Tonne

Tarik Rose, Spitzenkoch von der Elbe, geht auf kulinarische Rundreise durch den schönen Norden. Quer durchs Land besucht er Züchter, Bauern und Fischer, die gesunde Lebensmittel produzieren. In dieser Folge widmet Tarik sich dem Thema Lebensmittelverschwendung. Viel zu schnell landen noch gute, genießbare Lebensmittel in der Tonne. Das passiert am häufigsten bei den Privathaushalten. Im Durchschnitt wirft jeder 55 Kilogramm pro Jahr in den Müll.

Sendetermin
19.08.2025
11:45 - 12:15 Uhr

Den Tag startet Tarik Rose auf dem Hamburger Isemarkt. Dort sammelt er beste Reste zusammen und bereitet direkt vor Ort daraus einen warmen Brotsalat zu. Als Testesser halten freiwillig ein paar Marktbesucher her. Und sie sind sich einig: Es schmeckt megalecker und ist definitiv zu gut für die Tonne!

Im Anschluss geht es weiter zu den Landfrauen in Schleswig-Holstein. Dort besucht der Hamburger Spitzenkoch Junglandfrau Kathrin Rehders. Sie führt einen Lern-Bauernhof für Kinder und bringt schon den Kleinsten den großen Wert, den Lebensmittel haben, nahe.

Dann geht es noch einmal an den Grill. Gemeinsam mit Claudia Jürgensen, Vizepräsidentin des LandFrauenverbandes Schleswig-Holstein e.V., bereitet Tarik Rose köstliche Hähnchenkeulen mit italienischem Grillgemüse und Raukepesto zu. Dabei spricht er mit ihr über Lösungen gegen Verschwendung und den sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln.

Nach diesem Tag bleibt für die Tonne definitiv nichts über!

