Zwei Männer mittleren Alters stehen nebeneinander vor einer Grasweide mit Kühen.

Iss besser! – Tariks wilde Küche: Gute Milch und glückliche Kälber

Glückliche Kälber springen auf der grünen Wiese um ihre Mutterkuh herum, säugen Milch, wann immer sie wollen, und werden im Herdenverbund groß: Dieses idyllische Bild der muttergebundenen Kälberaufzucht findet Tarik Rose bei den „De Öko Melkburen“ vor.

Sendetermin
16.09.2025
11:45 - 12:15 Uhr

Im schleswig-holsteinischen Lentföhrden haben sich die drei Milchbauern Hans Möller, Achim Bock und Heino Dwinger zusammengetan, um ihre ganz persönlichen, hohen Ansprüche an eine faire und gesunde Nutztierhaltung zu erfüllen. Ihre Deutschen Schwarzbunten Niederungsrinder stehen auf der Roten Liste aussterbender Rassen. Jede dieser Kühe gibt mit etwa 4000 Litern im Jahr deutlich weniger Milch als die extrem hochgezüchteten Milchkühe, die es auf 10.000 Liter im Jahr bringen. Für die „De Öko Melkburen“ ist das aber kein Argument. Ihnen ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Tieren und der Umwelt wichtiger. Und sie sind glücklich, wenn sie spüren, dass es ihren Kühen und Kälbern gut geht.

Tarik Rose legt Hand an, hilft mit beim Zusammentreiben der Herde in den Melkstand und kocht selbstverständlich mit Zutaten vom Hof. Diesmal gibt es leckeres Schaschlik mit Schmorgemüse und die besten Königsberger Klopse des Nordens.

