Iss besser! - Coole Cowboys und saftige Steaks
Diesmal fährt Tarik Rose nach Schleswig-Holstein auf die "Breeder's Pride Ranch" von Michael Kowalewski, genannt "Kowa". Neben den robusten Rindern werden auf der Ranch auch Rocky-Mountain-Horses gezüchtet, echte Cowboy-Pferde, die bei Stress besonders ruhig bleiben. Sie sind ideal, um die Rinderherde der Ranch durch die Weiten Schleswig-Holsteins zu treiben. Natürlich wird auch gekocht: Es gibt saftige Steaks und Tafelspitz nach Tariks Art.
Früher war Kowa weltweit als Schuhhändler unterwegs, verbrachte die Hälfte seines Lebens im Flugzeug und hatte einen extrem stressigen Alltag. Mit der Gründung seiner Ranch zog er einen Schlussstrich unter dieses Leben. Auch wenn die Arbeit auf der Ranch fast mehr Arbeit bedeutet, so ist Kowa heute mit seiner Entscheidung trotzdem glücklicher.
Tarik Rose ist allerdings eher skeptisch gegenüber Pferden, denn als kleiner Junge machte er beim Ponyreiten ungewollte Rodeo-Erfahrungen. Doch im Lauf des Tages gewinnt Tarik mehr und mehr Vertrauen zu den sanften Tieren.
Mit Kowa, Bonnie und Uwe zieht Tarik Rose auf die Weide zu einer Kontrollrunde der Highlandrinder.
Tarik Rose, Spitzenkoch und "Schnacker" von der Elbe, geht auf kulinarische Entdeckungstour quer durch Norddeutschland. Er lernt regionale Züchter, Bauern und Fischer kennen, die sich mit viel Herzblut der Produktion gesunder Lebensmittel verschrieben haben, und bekommt Einblicke in die Arbeit vor Ort. Tarik Rose packt mit an und schwingt natürlich den Kochlöffel.