Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Kultur
  3. Esskulturen
  4. Iss besser! - Kartoffelvielfalt aus der Heide
Kartoffelkrapfen in einem kleinen Körbchen. Im Hintergrund Pilze und Lauchzwiebeln.

Kultur

Iss besser! - Kartoffelvielfalt aus der Heide

Tarik Rose, Spitzenkoch und "Schnacker" von der Elbe, geht auf kulinarische Entdeckungstour quer durch Norddeutschland. Er lernt regionale Züchter, Bauern und Fischer kennen, die sich mit viel Herzblut der Produktion gesunder Lebensmittel verschrieben haben, und bekommt Einblicke in die Arbeit vor Ort. Tarik Rose packt mit an und schwingt natürlich den Kochlöffel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
07.10.2025
11:50 - 12:20 Uhr

Mehr

Esskultur

Esskulturen

Eine der beliebtesten Beilagen ist die Kartoffel. Und die wohl besten Kartoffeln kommen aus der Lüneburger Heide. Gute Gründe für Tarik Rose, diesmal Kartoffelbauer Karsten Ellenberg auf seinem Hof im niedersächsischen Barum zu besuchen. Seit Generationen betreibt die Familie dort den Kartoffelanbau auf dem Hof, der bereits im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Vor 28 Jahren stellte die Familie den Betrieb auf ökologischen Anbau um, heute kann Familie Ellenberg eine bunte Vielfalt unterschiedlichster Kartoffelsorten anbieten.

Kartoffeln sind Karsten Ellenbergs Leidenschaft. Deshalb hat der Kartoffelzüchter auch eine große Vision: Er will eine Welt, in der die Bauern unabhängig von großen Chemiekonzernen ihre eigene Vielfalt anbauen können. Denn die Kartoffel gehört Karstens Überzeugung nach ganz klar in bäuerliche Hand. So war er auch maßgeblich daran beteiligt, eine der Lieblingskartoffelsorten in Deutschland, die "Linda", zu retten.

Nach 30 Jahren Sortenschutz wollte der Kartoffelzüchterkonzern die "Linda" vom Markt nehmen. Dann wäre den Bauern ein weiterer Anbau dieser Sorte verboten worden. Doch Karsten Ellenberg und die Initiative "Rettet die Linda" schafften es, sich gegen diesen Plan durchzusetzen. Tarik Rose zieht mit über den Acker, während das Ernteteam die Kartoffeln einholt und lässt sich aufklären, wie bei Ellenbergs neue Sorten in bunter Vielfalt entstehen.

Und natürlich gibt es Gerichte rund um die Kartoffel. Tarik Rose bereitet ein knuspriges Rösti mit cremigen Pilzen und Rindfleischstreifen sowie einen umwerfend leckeren Kartoffelsalat zu.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.