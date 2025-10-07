Kultur
Iss besser! - Kartoffelvielfalt aus der Heide
Tarik Rose, Spitzenkoch und "Schnacker" von der Elbe, geht auf kulinarische Entdeckungstour quer durch Norddeutschland. Er lernt regionale Züchter, Bauern und Fischer kennen, die sich mit viel Herzblut der Produktion gesunder Lebensmittel verschrieben haben, und bekommt Einblicke in die Arbeit vor Ort. Tarik Rose packt mit an und schwingt natürlich den Kochlöffel.
- 07.10.2025
- 11:50 - 12:20 Uhr
Eine der beliebtesten Beilagen ist die Kartoffel. Und die wohl besten Kartoffeln kommen aus der Lüneburger Heide. Gute Gründe für Tarik Rose, diesmal Kartoffelbauer Karsten Ellenberg auf seinem Hof im niedersächsischen Barum zu besuchen. Seit Generationen betreibt die Familie dort den Kartoffelanbau auf dem Hof, der bereits im 16. Jahrhundert gegründet wurde. Vor 28 Jahren stellte die Familie den Betrieb auf ökologischen Anbau um, heute kann Familie Ellenberg eine bunte Vielfalt unterschiedlichster Kartoffelsorten anbieten.
Kartoffeln sind Karsten Ellenbergs Leidenschaft. Deshalb hat der Kartoffelzüchter auch eine große Vision: Er will eine Welt, in der die Bauern unabhängig von großen Chemiekonzernen ihre eigene Vielfalt anbauen können. Denn die Kartoffel gehört Karstens Überzeugung nach ganz klar in bäuerliche Hand. So war er auch maßgeblich daran beteiligt, eine der Lieblingskartoffelsorten in Deutschland, die "Linda", zu retten.
Nach 30 Jahren Sortenschutz wollte der Kartoffelzüchterkonzern die "Linda" vom Markt nehmen. Dann wäre den Bauern ein weiterer Anbau dieser Sorte verboten worden. Doch Karsten Ellenberg und die Initiative "Rettet die Linda" schafften es, sich gegen diesen Plan durchzusetzen. Tarik Rose zieht mit über den Acker, während das Ernteteam die Kartoffeln einholt und lässt sich aufklären, wie bei Ellenbergs neue Sorten in bunter Vielfalt entstehen.
Und natürlich gibt es Gerichte rund um die Kartoffel. Tarik Rose bereitet ein knuspriges Rösti mit cremigen Pilzen und Rindfleischstreifen sowie einen umwerfend leckeren Kartoffelsalat zu.