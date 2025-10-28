Besonders schmackhaft wird das Brot durch die Zugabe von Nüssen. Danach gibt es Tipps für die Zubereitung von knusprigem Baguette und Ciabatta. Für die Teige nimmt Tarik Rose Dinkel statt Weizen. Das alternative Getreide ist gesünder als Weizen und reich an essenziellen Eiweißen, Mineralstoffen und Vitaminen. Bei der Zubereitung sind lange Ruhezeiten für die Teige wichtig. Dadurch quellen die enthaltenen Ballaststoffe und die Stärke richtig auf. Das Brot wird bekömmlicher und kann im Körper besser verarbeitet werden.