Kultur

Kulinarische Entdeckungen an der Lahn

Die kulinarische Entdeckungsreise folgt diesmal der Lahn von Wetzlar bis nach Limburg. In der "Naunheimer Mühle" gibt es eine leckere Vorspeise mit heimischem Fisch. In der "Obermühle" in Braunfels werden "Nesterhebbes", mit Hackfleisch gefüllte Klöße, und "Schlomberweck", ein süßes Hefegericht, serviert. In Limburg entstehen in der historischen Konditorei "Kosmol" die beliebten Mutzen - Rosenmontags-Krapfen - und Baumkuchen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 22.03.2022