Kultur

Der Koch und die Bloggerin

Für Sabine Steffens ist ihr Mann der "Held am Herd". So heißt auch der Foodblog, den sie und ihr Mann zusammen machen. Alles was gekocht wird, veröffentlichen sie im Internet. Der "Held" kauft ein und kocht, die gelernte Grafikerin stylt, fotografiert und bearbeitet die Fotos so, dass ein wunderschöner, appetitanregender und sympathischer Blog dabei herauskommt, der viele Follower hat.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 23.06.2020