Kultur

Grünkohl und Wintergemüse

Grünkohl ist hierzulande bekannt als deftiges Gericht mit fetten Würsten. In den USA und in Australien gilt es als Superfood: sehr gesund und vielseitig einsetzbar. Hollywoodstars stehen auf Grünkohl-Smoothies. In der Freitagsküche in Frankfurt werden für einen Slowfood-Abend Grünkohl-Variationen präsentiert. Und in der Kinderküche in Frankfurt-Bornheim wird für Kindergärten leckeres Wintergemüse gekocht, jeden Tag frisch.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 19.01.2021