Bauernpfanne und Handkäs-Schnitzel

Deftige Gerichte passen durchaus in den Sommer. Bei Beate Etzel vom Biohof Etzel in Wehrheim gibt es eine Bauernpfanne mit Kartoffeln, Gemüse, Speck und Eiern von glücklichen Hühnern. Ganz begeistert ist sie vom Handkäse-Burger, den sie mit einer leckeren Soße aus Schmand, Senf und Blütenhonig zubereitet. Wer immer noch nicht satt ist, der kann sich am Handkäse-Schnitzel gütlich tun. Dabei wurde das Fleisch vom freigelaufenen Kräuterschwein mit einem Handkäse gefüllt und dann paniert und gebraten.

Datum: 29.06.2021