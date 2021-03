Kultur

Kartoffellauchcremesuppe mit Kirsch Clafoutis

Die Kochinsel des "Mit Herz am Herd"-Teams steht diesmal vor der Mügelsbergschule in Saarbrücken. In dem von Architekt Peter Paul Seeberger gebauten Berufsbildungszentrum wird neben anderen Berufen auch Koch gelehrt. So gibt es diesmal neben allerlei Wissenswertem über die Zubereitung des Gerichts auch interessante Infos über das Berufsbild des modernen Kochs. Diesmal bereitet Cliff Hämmerle ein Gericht der großartigen verstorbenen Spitzenköchin Margarete Bacher zu: Kartoffel-Lauch-Cremesuppe. Dazu gibt es süße Kirsch-Pfannkuchen à la Hämmerle.

Datum: 17.03.2021