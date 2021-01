Kultur

Hirschrückensteaks mit Nusskruste und Selleriepüree

Diesmal zeigt Cliff Hämmerle, wie man eine schnelle Soße zum Hirsch macht. Wichtig: Der Hirschrücken sollte eine halbe Stunde vor der Zubereitung auf Zimmertemperatur gebracht werden, damit die Garzeit kurz gehalten werden kann. Nachdem das Fleisch von jeder Seite zwei Minuten kurz gebraten wurde, kommt es für nur fünf Minuten bei 170 Grad Umluft in den Backofen. Schalotten in mundgerechte Stücke geschnitten, mit Zucker in der Pfanne karamellisiert und mit Rot- und Portwein abgelöscht, sind ein schneller und köstlicher Soßenersatz. Besonders delikat: Äpfel und Maronen in der Pfanne anrösten.

Datum: 13.01.2021