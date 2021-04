Kultur

Forellenfilet mit weißem Spargel

Diesmal kochen Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena und Michel an einem Weinstrand bei Weiskirchen. Auf dem Stundenplan steht Forelle mit weißem Spargel. Lektion Nummer eins: Die Frische eines Fischs erkennt man unter anderem an der rosigen Farbe der Kiemen und an der Klarheit der Augen. Lektion zwei: Damit die Oberfläche des Fleisches nach dem Entgräten wieder schön glatt wird, streicht man mit etwas Eis darüber.

Datum: 14.04.2021