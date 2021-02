Kultur

Pikante Hühnerpfanne (Curry)

Spielort der aktuellen "Mit Herz am Herd"-Folge ist die Gewürzmanufaktur in Saarbrücken. Mit der pikanten Hühnerpfanne steht diesmal ein indisch "angehauchtes" Gericht auf dem Speiseplan. Gewürze aus der Region geben dem klassischen Streetfood-Gericht eine saarländische Note: Kreuzkümmel, Liebstöckel, Bockshornklee für den "Maggi"-Geschmack, dazu Limonen-Curry. Ein Tipp von Sternekoch Cliff Hämmerle: Die grünen Gemüsesorten zum Schluss dazugeben. So bleibt die Farbe erhalten.

