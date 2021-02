Kultur

Piccata vom Schweinefilet

Diesmal bereiten Sternekoch Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena und Michel Piccata vom Schweinefilet mit Tomatenkompott und Bandnudeln zu. Dazu hat das "Mit Herz am Herd"-Team seine mobile Kochinsel am Weinstrand an den Schwarzrinderseen bei Weiskirchen aufgebaut. Cliffs Tipps: die Fleischscheiben vorsichtig plattieren, damit sie die gleichen Garzeiten haben. Und: Tomaten bitte nicht unter zwölf Grad lagern, da sie sonst ihr Aroma und ihre Spannung verlieren.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.02.2021