Hackküchelscher mit Schicht-Salat

Sternekoch Cliff Hämmerle wagt sich an ein köstliches, klassisches Gericht. In jedem Bundesland wird es zubereitet, aber nur im Saarland trägt es diesen einzigartigen Namen: Hackküchelscher. Die saarländische Variante von Buletten, Frikadellen oder Fleischpflanzerln besteht unter anderem aus Rinderhack, Gemüsezwiebeln, Milchbrötchen, Ei und regionalem Senf. Cliffs Tipp: Sobald die Pfanne heiß ist, gleich die Hitze auf mittlere Stufe reduzieren. Dann wird die Kruste der Hackküchelscher goldbraun und kann so nicht verbrennen. Originell wie lecker ist die Kombination von Hacküchelscher mit einem knackigem Schichtsalat: In einem großen Glas wechseln sich Lauchzwiebeln, Äpfel, Tomaten, Linsen, Nudeln, Erbsen und Mais farbenfroh ab.

Datum: 21.10.2020