Eierlikör Eis-Soufflé mit Apfelbeignets

Diesmal bereiten Sternekoch Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena und Michel am Losheimer Stausee einen leckeren Nachtisch zu: Eierliköreis-Soufflé mit Apfelbeignets. Cliffs Tipps: Auch Bananenbeignets passen hervorragend zum Soufflé. Außerdem das Eiweiß erst langsam anschlagen, dann 30 Sekunden das Schlagtempo erhöhen, so wird es schneller steif. Das "Mit Herz am Herd"-Team wünscht guten Appetit!

Datum: 10.03.2021