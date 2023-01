Kultur

Crépes mit flambierten Orangen und Pralineneis

Cliff Hämmerle und seine Schüler Verena Sierra und Michel Koch bereiten in ihrer Freiluft-Küche am Niederwürzbacher Weiher Crêpes mit flambierten Orangen und Pralineneis zu. Dieses Rezept ist eine Abwandlung aus der französischen Küche. In der gehobenen Gastronomie ist "Crêpe Suzette" ein klassisches Show-Rezept für den Gast, das durch den Pyro-Effekt und seinen verführerischen Duft die Sinne betört. Cliffs Geheimtipp für seinen "Crêpe Suzette": braunen Zucker an einer unbehandelten Orange reiben und in der Pfanne karamellisieren lassen.

Datum: 01.02.2023