Backfisch mit Remoulade und Pommeschips

Das "Mit Herz am Herd"-Team hat diesmal seine mobile Kochinsel am Losheimer Stausee aufgebaut und bereitet dort das inoffizielle Nationalgericht der Briten zu: Fish & Chips. Bei Fish & Chips handelt es sich um einen in Bierteig gebackenen Fisch mit feiner Remouladensoße und knusprigen Pommes-Chips - klassischerweise in Zeitungspapier serviert.

Datum: 27.01.2021