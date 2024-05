Kultur

Grillen mit Ivana und Adnan (2/8)

Diesmal dreht sich der Grillspaß um Tomate und Tofu. Adnan Maral besucht in Walpertskirchen den Biohof Angermaier. Den bewirtschaften Christine und ihr Mann Hugo in zwölfter Generation. Statt einer Schweinemast ist dort heute eine Bio-Tofu-Produktion. Was Ivana wohl aus dem Tofu am Grill machen will? Um noch etwas "Farbe" mitzubringen, besucht Adnan den Hobbygärtner und Tomatenzüchter Thorsten in Neubiberg.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 15.05.2024